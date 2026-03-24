Serie previa con motivo del cuarto aniversario del estado de excepción en El Salvador

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Madrid, 24 mar (EFE).- Con motivo del cuarto aniversario del estado de excepción en El Salvador, que se cumple el próximo viernes, la Agencia EFE enviará una serie previa este miércoles con la guía EL SALVADOR DERECHOS HUMANOS, que incluirá las siguientes informaciones:

– En El Salvador, al menos 500 personas han muerto en diferentes cárceles del país bajo custodia de agentes del Estado, en el contexto de la implementación de un régimen de excepción. El 90 % de los fallecidos no tenía perfil de pandilleros, según la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH).

– ​​Activistas o abogados que ayudaban a familias de personas detenidas arbitrariamente en El Salvador en el contexto de un régimen de excepción tuvieron que salir del país por seguridad debido «al acoso» del Estado, según denuncias.

– ​Claves sobre los cuatro años de régimen de excepción en El Salvador, adoptado en marzo de 2022 por el Gobierno del presidente Nayib Bukele contra las pandillas y que cuenta con un amplio respaldo por la reducción «histórica» de homicidios en el país, pero que es cuestionado por las miles de denuncias de violaciones a derechos humanos.

EFE