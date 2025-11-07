Serie previa con motivo del décimo aniversario de los atentados de París de 2015

2 minutos

Madrid, 7 nov (EFE).- Con motivo del décimo aniversario de los atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015 en París, en los que murieron 130 personas, la Agencia EFE difundirá este sábado y domingo una serie previa con la guía ATENTADOS PARÍS ANIVERSARIO.

Calendario de publicación

Sábado 8

ATENTADOS PARÍS ANIVERSARIO

París – El francochileno David Fritz Goeppinger, uno de los 11 rehenes de la sala Bataclan, cuenta a EFE su complejo proceso de reconstrucción diez años más tarde de los sangrientos atentados del 13 de noviembre de 2015, mientras que Christophe Molmy, el comisario que dirigió la unidad policial que le salvó la vida rechaza la etiqueta de «héroe». Por Antonio Torres del Cerro

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ATENTADOS PARÍS ANIVERSÁRIO

París – Nadia Mondeguer perdió a su hija Lamia (30 años) el 13 de noviembre de 2015 en la terraza de la Belle Équipe, a escasos metros de su actual apartamento. Esta mujer de origen egipcio y antigua profesora de árabe explica a EFE que quedarse en su domicilio es «el mejor homenaje» a su hija y reivindica que en el 13N también hubo víctimas en las terrazas parisinas y en el Estadio de Saint-Denis, no solo en la sala Bataclan. Por Antonio Torres del Cerro.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Domingo 9

ATENTADOS PARÍS ANIVERSARIO

París – «Por supuesto que hubo fallos, pero, en ese momento, era muy difícil evitar un atentado así», reconoce en una entrevista con EFE Manuel Valls, quien era primer ministro de Francia cuando tres comandos yihadistas asesinaron a 130 personas en Saint-Denis y París hace diez años, el 13 de noviembre de 2015. Por Antonio Torres del Cerro.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EFE