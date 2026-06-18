Serie previa con motivo del décimo aniversario del Brexit

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Madrid, 18 jun (EFE).- Con motivo del décimo aniversario del Brexit, que se cumple el próximo 23 de junio, la Agencia EFE enviará una serie previa desde este viernes con la guía BREXIT ANIVERSARIO.

Calendario de publicación

Viernes 19

CLAVES

Londres – Éstas son las cifras que explican el impacto que el Brexit ha tenido en el Reino Unido, tanto en el terreno económico y financiero como en la polarización política, el cambio de tendencias migratorias y el tortuoso camino del país en su reenganche con el continente europeo.

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RETORNO

Londres – El debate sobre un eventual retorno del Reino Unido a la UE ya lo ha abierto una facción del Partido Laborista, pero ese eventual retorno suscita abundantes dudas entre expertos: ¿Cuánto conviene al país unirse a un bloque en declive? ¿Cuál será el costo económico para Londres? ¿Será necesario otro referéndum?.

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SOCIEDAD

Boston (R. Unido) – Boston, la pequeña ciudad inglesa que registró el mayor apoyo al Brexit en el referéndum de 2016, con un 75,6 % de votos a favor de abandonar la Unión Europea, afronta diez años después una nueva realidad de mayores costes y trabas administrativas para contratar a los trabajadores temporales extranjeros de los que depende buena parte de su economía agrícola.

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Sábado 20

ESPAÑOLES

Londres – El sorprendente triunfo del Brexit hace diez años tuvo un impacto que está lejos de haber terminado, y que se manifiesta todavía en la vida de los españoles y europeos en general radicados en el Reino Unido, que de la noche a la mañana supieron que iban a ser extranjeros en un país que ya no se regiría por las normativas de la Unión Europea.

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IRLANDA DEL NORTE

Belfast (Reino Unido) – Diez años después del Brexit, Irlanda del Norte sigue afrontado desafíos políticos, identitarios y comerciales derivados de su estatus único como territorio británico con un pie en el Reino Unido y otro en la Unión Europea.

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BRITÁNICOS

Londres – El brexit ha tenido algunas víctimas menos visibles, aquellos británicos que se encontraban aclimatados en distintos países de la Unión Europea, con vidas familiares y profesionales estables, como el caso del abogado británico Tom Gaisford, que tras décadas en Alicante tuvo que retornar a su país por no haber activado nunca la nacionalidad española.

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