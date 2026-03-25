Serie previa con motivo del primer mes de la guerra contra Irán

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Madrid, 25 mar (EFE).- Con motivo del primer mes de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, que se cumple el próximo sábado, la Agencia EFE enviará desde este jueves una serie previa con la guía IRÁN GUERRA.

Calendario de publicación

Jueves, 26 de marzo

– Cronología del primer mes de guerra.

– Una información desde Teherán, Jerusalén y Beirut sobre los impactos de la guerra en víctimas, desplazados, territorio e infraestructuras dañadas.

– Una información sobre el armamento que se ha usado en este primer mes de guerra.

Viernes, 27 de marzo

– Un tema desde Washington sobre qué ha supuesto y qué puede suponer la guerra para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

– Un tema sobre la postura europea frente a la guerra.

– Una información sobre el impacto de la guerra en Asia.

Sábado, 28 de marzo

– Un tema sobre el impacto de la guerra en los mercados.

EFE