Serie previa con motivo del referéndum que se celebra en Ecuador el próximo domingo

2 minutos

Madrid, 10 nov (EFECOM).- Con motivo del referéndum convocado este domingo en Ecuador por el presidente Daniel Noboa, que incluye la propuesta de crear una Asamblea Constituyente para reemplazar la Constitución impulsada por Rafael Correa, la Agencia EFE enviará este martes y miércoles una serie previa bajo la guía ECUADOR REFERÉNDUM.

Martes 11

ECUADOR REFERÉNDUM

Quito – Este domingo, los ecuatorianos acudirán a las urnas para decidir en un referéndum sobre cuatro temas clave: la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la autorización de bases militares extranjeras, la reducción del número de asambleístas y la eliminación de la financiación pública a los partidos políticos y las campañas electorales.

(Texto)

ECUADOR REFERÉNDUM

Quito – La ambición del presidente Daniel Noboa en reformular Ecuador en términos políticos y económicos es una de las principales claves del referéndum, donde el mandatario pone en juego su popularidad a poco más de seis meses de que fuese reelegido con solvencia en el cargo hasta 2029.

(Texto)

Miércoles 12

ECUADOR REFERÉNDUM

Quito – El referéndum que se celebra este domingo en Ecuador tiene especial interés para Donald Trump al votarse la propuesta para permitir que se instalen de nuevo bases militares extranjeras, lo que abriría la puerta a que Estados Unidos tenga otra vez una base en el Pacífico Este Tropical, posición que ya operó durante la II Guerra Mundial y a inicios de este siglo, hasta que fue desalojado por Rafael Correa.

(Texto)

ECUADOR REFERÉNDUM

Quito – La Constitución que instauró Rafael Correa en Ecuador en 2008, de la que dijo que duraría 300 años, puede verse con los días contados si el actual presidente Daniel Noboa logra su propósito de establecer una Asamblea Constituyente que redacte una nueva carta magna a su medida, lo que será la cuestión principal del referéndum convocado para este domingo.

(Texto)

