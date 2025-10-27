Serie previa de la cumbre de líderes del Foro APEC

Madrid, 27 oct (EFE).- Con motivo de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra a finales de esta semana en Gyeongju (Corea del Sur), la Agencia EFE enviará desde este martes una serie previa con la guía APEC CUMBRE.

Calendario de publicación

Martes 28

APEC CUMBRE (Claves)

Bangkok – El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se ha convertido en una de las principales reuniones de la economía mundial y en escenario del pulso geopolítico entre Estados Unidos y China por el Pacífico, celebra su cumbre anual a finales de esta semana en Gyeongju (Corea del Sur), adonde viajarán, entre otros, los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

APEC CUMBRE

Pekín/Washington – Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, tienen previsto su primer cara a cara desde el regreso del estadounidense a la Casa Blanca el 30 de octubre en Corea del Sur, en los márgenes de la reunión anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), con el foco en la guerra comercial, Taiwán y el fentanilo, entre otros asuntos.

Miércoles 29

APEC CUMBRE

Seúl/Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado abierto a celebrar esta semana una cumbre con su homólogo norcoreano, Kim Jong-un, aprovechando su gira asiática, que en principio termina el jueves en Corea del Sur, aunque Pionyang aún no dado señales de que estén dispuestos al encuentro.

APEC CUMBRE

Bogotá – El presidente de Chile, Gabriel Boric, será el único presidente latinoamericano presente en la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre en Gyeongju (Corea del Sur), pues México enviará a su secretario de Economía y Perú se encuentra inmerso en una grave crisis tras la destitución de Dina Boluarte.

