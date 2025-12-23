Serios, vestidos de negro y entre luces navideñas: la postal de Navidad de los Trump

Washington, 23 dic (EFE).- El presidente y la primera dama de Estados Unidos, Donald y Melania Trump, difundieron este martes su postal navideña, en la que aparecen serios, vestidos de negro y de pie bajo el sello presidencial de la Casa Blanca, rodeados de luces blancas y guirnaldas verdes.

La postal va acompañada de un breve mensaje que dice: «Feliz Navidad de parte del presidente Donald J. Trump y de la primera dama Melania Trump».

La imagen fue tomada el pasado domingo 7 de diciembre por Andrea Hanks, una de las fotógrafas oficiales del mandatario, en el Cross Hall de la Casa Blanca, el largo pasillo central que conecta la Sala Este con el Comedor de Estado.

Trump luce un esmoquin negro clásico, con solapa de raso y pajarita del mismo color, y sostiene de la mano a su esposa, quien viste un vestido largo negro, de corte recto y elegante, sin mangas y con cuello cerrado, complementado con una pulsera.

Ambos posan de pie y miran al frente con gesto serio y formal, bajo el sello presidencial de la Casa Blanca y flanqueados por dos banderas oficiales.

La escena está decorada con luces blancas y guirnaldas verdes, y al fondo, ligeramente difuminado, se distingue el gran árbol de Navidad ubicado en el Salón Azul.

Estas son las primeras festividades navideñas de los Trump desde su regreso a la Casa Blanca y Melania optó por engalanar la residencia presidencial con 51 árboles, más de 200 metros de guirnaldas y unas 2.000 tiras de luces. EFE

