Serpientes y rinocerontes, protagonistas ‘españoles’ de los Wildlife Photographer Awards

Londres, 15 oct (EFE).- Instantáneas de serpientes de cascabel del estado de Texas (EE.UU.) y el diminuto embrión de un rinoceronte blanco africano representaron a los fotógrafos españoles Javier Aznar González de Rueda y Jon Andoni Juárez, dos de los galardonados en los prestigiosos premios Wildlife Photographer Awards 2025.

Estos premios, cuyo reconocimiento principal recayó en el fotógrafo sudafricano Wim van den Heeverr por su instantánea ‘Ghost Town Visitor’ (‘Visitante de un pueblo fantasma’) en la que se retrata a una hiena parda, la especie de hiena más rara del mundo, están organizados por el Museo de Historia Natural de Londres.

En este popular enclave cultural de la capital británica se presentaron este miércoles a la prensa cien de las mejores fotografías de algunos de los galardonados, entre los que se encuentran Aznar y Juárez, que se hicieron con los premios de Reportaje de Fotoperiodismo y Fotoperiodism, respectivamente.

«Es un gran logro, sobre todo a nivel personal, porque es un concurso que tiene un prestigio, sobre todo a nivel global, y te da la oportunidad de conocer, además del Museo de Historia Natural de Londres, a mucha gente, colegas que respetas en el mundillo», dijo a EFE Aznar frente a las seis fotografías suyas que se exponen.

Serpientes despellejadas

Su trabajo, titulado ‘End of the round-up’ (Fin de la reunión), inmortaliza un evento que consiste en la captura, muerte y despelleje de serpientes de cascabel en el estado de Texas, algo «realmente grotesco que parece sacado de una película de terror».

En una de las fotografías expuestas se puede observar cómo una niña, con las manos ensangrentadas, separa el cuerpo de un ejemplar de serpiente de su piel con una expresión de concentración.

«Lo más impactante para mi es ver cómo niños, desde una temprana edad, crecen viendo este tipo de espectáculos y participando, en vez de estar educándoles acerca del respeto a la naturaleza», aseveró Aznar.

Otra de las imágenes más espectaculares es la del contrapicado de un ejemplar de serpiente tomado durante la noche y con la luna de fondo, una instantánea que tomó por casualidad y «a la primera».

«Una persona la capturó y la sacó fuera de la carretera para que no la atropellara un coche, porque es la forma más habitual que tienen de morir estos animales, y cuando la colocó adoptó esa forma, me di cuenta que estaba la luna detrás y simplemente coloqué el trípode e hice la foto», aseguró.

Jon Andoni Juárez, biólogo y fotógrafo español establecido en Berlín, fue reconocido por documentar el trabajo del proyecto BioRescue que busca la recuperación en África del rinoceronte blanco, en peligro de extinción, a través de la fecundación ‘in vitro’.

La instantánea premiada, parte de su proyecto ‘Cómo salvar a una especie’, muestra un diminuto embrión junto a una jeringuilla, situado en una mesa de trabajo con material que el equipo del proyecto utiliza.

En la exhibición, que abrirá al público este viernes y se podrá visitar hasta el próximo 12 de julio, se pueden ver trabajos de los ganadores de 19 categorías a las que se presentaron 60.636 participantes de 113 países, un nuevo récord de participación. EFE

