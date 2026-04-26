Servicio Secreto evacúa a Trump de cena de corresponsales tras aparentes disparos

1 minuto

Washington, 25 abr (EFE). El Servicio Secreto de EE.UU. evacuó este sábado al presidente y la primera dama, Donald y Melania Trump, junto a otros miembros del Gabinete estadounidense del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) tras escucharse lo que parecían ser disparos, según relató un periodista de EFE que se encontraba en el evento. EFE

asb/rrt

(foto)(vídeo)