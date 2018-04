«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

Entrevistados por la revista ‘Espresso’, publicación sobre la radio y televisión pública SRF, ocho grandes bancos han justificado esas tasas por los gastos administrativos. Remo Gysin no niega que esos costos deben ser tomados en cuenta, pero pide que se mantengan proporciones razonables. ¿La gestión de una cuenta para un cliente en el extranjero realmente cuesta 40 veces más que si ese cliente estuviera en Suiza?, se pregunta el presidente de la OSE.

El expatriado buscó un nuevo banco. Pero los otros no solamente no ofrecían tarifas inferiores sino hasta mucho más elevadas: hasta 30 a 40 veces los impuestos aplicados a un cliente residente en Suiza.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Costo de una cuenta en Suiza para un expatriado Yvonne Hafner, SRF 27 de marzo de 2018 - 14:00 En los últimos años, las tarifas cada vez más altas para mantener una cuenta en su propio país han sido una fuente de irritación para los suizos en el extranjero. Ni siquiera las presiones políticas han ayudado. Hoy, un banco cantonal muestra que se puede actuar de otra manera. Lo esencial en breve Alrededor de 800 000 suizas (os) viven en el extranjero. Si desean tener una cuenta en un banco suizo (si acaso los acepta), las tarifas son hasta 40 veces superiores a las de los clientes residentes en Suiza. Los bancos justifican esa diferencia arguyendo altos costos administrativos. El Parlamento rechazó en febrero una moción que pedía condiciones equitativas para los ciudadanos suizos en el extranjero. Para Heinz Jüni, la rabia comenzó a crecer desde hace ocho años. Vivía en Hungría desde hacía 15 cuando su banco (Credit Suisse) le escribió para decirle que “desafortunadamente, por razones administrativas y regulatorias”, las tarifas de gestión de su cuenta debían ser incrementadas. Y la factura pasó a 45 francos por mes, es decir, 540 por año, a nueve veces más. De manera infructuosa trató de negociar. El banco le informó secamente que a partir de un millón de francos en depósito, su cuenta sería “naturalmente, exenta de gastos”. El expatriado buscó un nuevo banco. Pero los otros no solamente no ofrecían tarifas inferiores sino hasta mucho más elevadas: hasta 30 a 40 veces los impuestos aplicados a un cliente residente en Suiza. A comienzos de año, la ira de Heinz Jüni aumentó aún más cuando la Cámara Baja rechazó una moción que pedía condiciones equitativas para los suizos en el extranjero. En el Club Suizo, el expatriado se encuentra regularmente con personas que se quedan pasmadas cuando se enteran de que hay exiliados que deben pagar entre nueve y 40 veces más que antes por su cuenta en Suiza. Un problema candente Remo Gysin, presidente de la Organización de Suizos en el Extranjero (OSE), confirma que la cólera es grande. Recibe reclamos de todo el mundo. Muchos expatriados están preocupados, porque para muchos de ellos es importante mantener una cuenta en un banco suizo. Por ejemplo, para los pagos de la pensión, o cuando tiene hijos que estudian en Suiza. “O para el mantenimiento de la tumba de los padres fallecidos, o si alguien hereda un apartamento o una casa. Hay N razones por las cuales un suizo en el extranjero necesita una cuenta en un banco suizo”, explica el presidente de la OSE. “Hay N razones por las cuales un suizo en el extranjero necesita una cuenta en un banco suizo” Remo Gysin, OSE Entrevistados por la revista ‘Espresso’, publicación sobre la radio y televisión pública SRF, ocho grandes bancos han justificado esas tasas por los gastos administrativos. Remo Gysin no niega que esos costos deben ser tomados en cuenta, pero pide que se mantengan proporciones razonables. ¿La gestión de una cuenta para un cliente en el extranjero realmente cuesta 40 veces más que si ese cliente estuviera en Suiza?, se pregunta el presidente de la OSE. Hay un banco que se las arregla ahora para ofrecer a los expatriados condiciones equitativas: Desde mediados de marzo, los clientes del Banco Cantonal de Ginebra residentes en el exterior pagan 108 francos al año; es decir, “solamente” tres veces más que los domiciliados en Suiza. Consejos + Póngase en contacto con su banco antes de salir al extranjero. Sus posibilidades de obtener buenas condiciones serán mejores. + Negocie con su banco y defiéndase de impuestos excesivos. + Si es necesario, contacte también a la Organización de Suizos en el Extranjero (OSE).