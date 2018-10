“El servicio público de la SSR-SRG, en particular a través de la plataforma de información swissinfo.ch, garantiza que la voz de Suiza siga siendo escuchada, vista y leída por la comunidad internacional para que el mundo entienda el lugar especial de Suiza en la escena internacional”, señala la Organización de Suizos en el Extranjero (OSE) en un comunicadoEnlace externo divulgado este lunes.

La V Suiza contra la iniciativa ‘No Billag’ 06 de noviembre de 2017 - 15:55 “La existencia de servicios públicos en el ámbito de la información es de capital importancia para los suizos en el extranjero”, subraya la entidad que representa a la diáspora en Berna al pronunciarse en contra de la iniciativa ‘No Billag’, que será sometida a las urnas el próximo 4 de marzo. “El servicio público de la SSR-SRG, en particular a través de la plataforma de información swissinfo.ch, garantiza que la voz de Suiza siga siendo escuchada, vista y leída por la comunidad internacional para que el mundo entienda el lugar especial de Suiza en la escena internacional”, señala la Organización de Suizos en el Extranjero (OSE) en un comunicado divulgado este lunes. En su reunión celebrada en la capital helvética el 3 de noviembre de 2017, el Comité de la OSE recomendó votar en contra de la iniciativa que pretende suprimir el canon sobre la radio y la televisión. Su posición coincide con las del Parlamento y el Consejo Federal (Gobierno). La iniciativa popular ‘No Billag’ fue lanzada hace tres años y logró reunir suficientes firmas para forzar una votación a nivel nacional. Para sus impulsores, la cuota que los hogares helvéticos deben cubrir por los servicios de la radio y la televisión viola la libertad de elección de los medios para los ciudadanos porque estos pagan una cuota sin importar su consumo. El exdirector general de la SRG-SSR, Roger De Weck, había calificado la iniciativa como un ataque contra la radiodifusión de servicio público y señalado que la aprobación de la iniciativa significaría el fin de la SRG-SSR. Información fundamental “Para conservar un estrecho vínculo con Suiza y mantenerse como embajadores de nuestro país en todo el mundo, los suizos en el extranjero requieren información de calidad dondequiera que se encuentren”, precisa la OSE. “La misión de información ejercida por la SRG-SSR respecto a los suizos en el exterior es fundamental para el ejercicio de los derechos políticos de nuestros conciudadanos expatriados”, agrega. El órgano representante de la llamada V Suiza refirió que la diáspora helvética, integrada actualmente por más de 750 000 personas, crece cada año, lo mismo que su importancia económica y cultural. Asimismo, enfatiza que la ‘Quinta Suiza’ está fuertemente ligada a la diversidad cultural y a la influencia de Suiza más allá de sus fronteras. Billag La SRG-SSR tiene una facturación anual de 1 600 millones de francos que se utilizan principalmente para operar 17 canales de radio y televisión en cuatro idiomas nacionales (alemán, francés, italiano y romanche). Parte de los ingresos también se destinan a las estaciones privadas de radio y televisión con funciones de servicio público. La SRG-SSR, empresa matriz de swissinfo.ch, está financiada con el canon (75%) e ingresos por publicidad (25%). Los residentes suizos que reciben servicios de radio o televisión deben pagar los derechos, independientemente de los programas que vean o escuchen, sin importar el medio por el que lo hagan (terrestre, por cable, satélite, línea telefónica, teléfono móvil o Internet). La comisión asciende al 0,74% de un ingreso medio anual en Suiza (61 152 francos). De la tasa anual, de 451 francos, 165 son utilizados para la radio y 286 para la televisión. SWI swissinfo.ch - la plataforma de noticias que está usted leyendo en este momento - es el brazo internacional de la SRG-SSR y publica contenidos en diez idiomas.