Sesenta años de cárcel para un somalí en Kenia por pertenecer al grupo yihadista Al Shabab

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Nairobi, 27 abr (EFE).- Un tribunal de Kenia condenó a 60 años de cárcel a un ciudadano somalí acusado de ser miembro del grupo yihadista Al Shabab, que opera principalmente en Somalia pero que también actúa en territorio keniano y etíope, informó este lunes la Fiscalía keniana.

Abdikarim Hassanow Hassan, alias Ali, fue condenado en el tribunal de Kahawa, a las afueras de Nairobi, que suele ocuparse de casos relacionados con amenazas para la seguridad nacional, como el terrorismo.

«La Fiscalía estableció una narrativa preocupante de facilitación, ideología y preparación, y demostró más allá de toda duda razonable que el acusado fue el autor, financiador, reclutador o radicalizador, tal y como se le imputa en todos los cargos», declaró el juez Boaz Ombewa, según comunicó la Oficina del Director de la Fiscalía Pública en su cuenta de la red social X.

Hassan fue sentenciado a diez años de prisión por ser miembro de Al Shabab, diez años por organizar una reunión en apoyo a un grupo terrorista, diez años por el delito de radicalización, diez años por reclutar miembros para el grupo, diez años por facilitar el reclutamiento y otros diez años por financiar viajes con fines terroristas.

A través de cuatro testigos, la sala consideró que Ali es culpable de organizar una reunión en apoyo a Al Shabab y de intentar reclutar y radicalizar a un menor de edad, a quien «atrajo» con promesas de ganancias financieras, entrenamiento militar y una «recompensa» religiosa, además de facilitarle un viaje desde el condado de Migori (sudoeste) hasta Somalia para unirse al grupo.

«El tribunal además encontró que el testimonio de la víctima era creíble y consistente, estableciendo un patrón claro de adoctrinamiento ideológico, planificación y facilitación», añadió la Fiscalía.

En octubre de 2011, el Ejército de Kenia invadió Somalia tras varios secuestros atribuidos a Al Shabab en su territorio y, en febrero de 2012, se incorporó a las fuerzas de la Unión Africana (UA) que ayudan al Ejército somalí.

Desde entonces, los yihadistas, afiliados a la red terrorista Al Qaeda desde 2012 y que controlan zonas rurales en el centro y el sur de Somalia, han cometido numerosos ataques en Kenia.

Al Shabab comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central somalí, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

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