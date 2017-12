Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Tumba faraónica en Museo de Basilea 14 de noviembre de 2017 - 15:27 El Museo de la Antigüedad de Basilea exhibe una impresión en 3D de la tumba del faraón Seti I. Mediante el empleo de tecnología de escaneado y reproducción de última generación, así como de las pinturas que documentan el esplendor de la tumba, se ha podido recrear el monumento. La exposición ‘Scanning Seti. La regeneración de una tumba faraónica’, muestra una copia en tamaño real de las dos tumbas más espléndidas y el sarcófago de Seti I. La muestra estará abierta hasta el 6 de mayo. La tumba de Seti I (1290-1279 A.C., también conocido como Sethos I) es la más grande de su tipo descubierta hasta ahora. En 1817, el explorador y arqueólogo italiano Giovanni Battista Belzoni elogió el impecable estado de conservación cuando descubrió la tumba 3 000 años después de la muerte del joven faraón. Durante los siguientes 200 años, excavaciones inadecuadas, saqueos y turismo afectaron al monumento. Ahora, gracias a la Iniciativa de Preservación de la Necrópolis de Tebas ha sido implementado un proyecto para promover el turismo sostenible y garantizar la vigilancia de las tumbas del Valle de los Reyes en Luxor, donde se encuentra la tumba original.