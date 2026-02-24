Sevilla y Huelva piden en Bruselas el impulso del AVE entre Andalucía y Portugal

2 minutos

Bruselas, 24 feb (EFE).- Los alcaldes de Sevilla y Huelva, José Luis Sanz y Pilar Miranda, pidieron este martes al comisario europeo de Transporte y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, que interceda con el ministro español de Transportes, Óscar Puente, para que se acelere el proyecto de alta velocidad para unir Andalucía y el Algarve portugués.

Acompañados de los presidentes de las cámaras de comercio de Sevilla, Francisco Herrero León, y Huelva, Daniel Toscano Rodríguez, y junto al eurodiputado popular Juan Ignacio Zoido, trasladaron a Tzitzikostas la urgencia que supone ese trazado para la economía de las dos regiones.

«Hemos salido contentos porque Europa apoya la alta velocidad y apoya el AVE Faro-Huelva-Sevilla. También hemos estado comentando todo el proceso y, desgraciadamente, el Gobierno de España es el que ha ralentizado el AVE hasta el 2050», dijo Miranda a los medios a salida del encuentro.

La edil onubense explicó que intuyen «posibilidades de acelerar la llegada del AVE» y que se encuentran «explorando distintas herramientas para poder conseguirlo».

«Estamos agradecidos porque el comisario se ha comprometido en hablar con el ministro español de Transporte, con Óscar Puente, y nosotros vamos a seguir trabajando», añadió.

Por su parte, Sanz manifestó que el comisario se mostró de acuerdo en que se trata de «una infraestructura básica», además de «una línea de alta velocidad que sería rentable».

«Es una infraestructura básica desde el punto de vista turístico, evidentemente, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista industrial y desde el punto de vista logístico», dijo.

Con respecto a la opinión del comisario, Zoido sostuvo que, a pesar de que éstos siempre son «muy cautos» durante la reunión, pudo «interpretar algunos de los gestos», y apuntó, por ejemplo, que Tzitzikostas «ha mostrado sorpresa con que no hubiesen sido recibidos los dos alcaldes» por Óscar Puente. EFE

mas/ahg/llb

(vídeo)