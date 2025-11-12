Shakira estrena el videoclip oficial de ‘Zoo’, canción para la película Zootopia 2

1 minuto

Miami, 12 nov (EFE).- La cantante colombiana Shakira estrenó este miércoles el videoclip oficial de su tema ‘Zoo’, que formará parte de la banda sonora de la película ‘Zootopia 2’ que Disney estrenará en cines el próximo 26 de noviembre, y en la que la artista pone voz a una gacela llamada Gazelle.

En el video se observa a la cantante ofreciendo un concierto frente a centenares de personajes de la película infantil de animación, que está basada en una ciudad metropolitana habitada únicamente por animales de todas las especies.

Fue publicado en la cuenta de YouTube de DisneyMusic y ya acumula más de 11.000 ‘me gusta’ en apenas dos horas desde su estreno.

Shakira presentó anoche un adelanto del videoclip durante un concierto de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ en Quito, en el que además anunció la presentación del video la tarde de este miércoles.

La película, así como su próxima secuela, está ambientada en un mundo de animales antropomórficos y tiene como protagonistas a la conejo Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) y el zorro Nick Wilde (Jason Bateman).

Zootopia 2 está escrita y dirigida por Byron Howard y Jared Bush. EFE

