Shakira hace llamamiento a Macron y Merz para apoyar educación en Venezuela tras seísmos

Compartir

2 minutos

Bogotá, 13 jul (EFE).- La cantante colombiana Shakira hizo un llamamiento este lunes al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y al canciller de Alemania, Friedrich Merz, para apoyar al Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA, que recauda ayuda para Venezuela tras los terremotos del 24 junio.

«Presidente Macron, de Francia, y canciller Merz, de Alemania, es su turno. Como grandes naciones de fútbol, los invitamos a contribuir al Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA para que los niños de Venezuela y de todo el mundo puedan aprender a leer y escribir», lanzó la artista barranquillera en un vídeo publicado en su cuenta de la red social Instagram.

Shakira anunció hace dos semanas que la fundación de la FIFA, de la que es colaboradora, donará 500.000 dólares para ayudar a los niños que se vieron afectados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela.

La cantante agradeció a los primeros ministros de Portugal, Luís Montenegro, y de Canadá, Mark Carney, por «dar un paso al frente al contribuir» al fondo y pidió a otros mandatarios sumarse a la campaña.

«Más de 430 escuelas fueron destruidas cuando dos terremotos azotaron Venezuela, dejando miles de niños sin una escuela a la que regresar cuando comiencen las clases en septiembre», agregó la artista.

El Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA informó en un comunicado que trabaja para recaudar 100 millones de dólares en esta campaña, a la cual Portugal ya donó 100.000 dólares, mientras que Canadá se comprometió a aportar cinco millones.

A esta iniciativa también se sumaron otras personalidades internacionales, entre ellas el cantante venezolano Danny Ocean, el presidente de Zambia, Hakainde Hichilema; la vicesecretaria general de las Naciones Unidas, Amina Mohammed, y el premio nobel de la Paz Kailash Satyarthi.

«Venezuela necesita urgentemente recursos para reconstruir escuelas, capacitar a docentes y proporcionar libros y útiles escolares a los estudiantes», enfatizó la cantante.

Los devastadores terremotos del pasado 24 de junio han dejado al menos 4.490 fallecidos, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740 y al menos 18.000 personas perdieron sus casas, aunque las autoridades creen que ese número subirá a medida que avance el proceso de inspección de las edificaciones que no se desplomaron pero que sufrieron daños.

El balance oficial de víctimas no incluye por el momento un número actualizado de desaparecidos. EFE

nav/joc/mra