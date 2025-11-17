Shakira lleva a ‘lobas’ y fanáticos en Lima a recorrer su vida en la música

Lima, 16 nov (EFE).- La cantante colombiana Shakira llevó este domingo a sus ‘lobas’ y fanáticos a hacer un recorrido por su larga trayectoria musical, marcada por éxitos pop, con toques de vallenato, rock y salsa, en la segunda de tres fechas de su gira ‘Las Mujeres Ya no Lloran World Tour’ en el estadio Nacional de Lima.

La artista nacida en Barranquilla se presentó por segunda noche en un estadio abarrotado de 45.000 fans que lucían las pulseras iluminadas de colores, según las canciones que proyectaban las pantallas gigantes del escenario, y coreaban sus temas a toda voz.

Así Shakira pudo reivindicarse con sus seguidores que no pudieron verla en una de las fechas programadas originalmente para febrero pasado por un malestar estomacal y le recordó hoy al público peruano que se sentía muy querida en Lima.

Al ritmo de ‘La fuerte’ y ‘Girl Like Me’, la intérprete abrió el concierto en la capital peruana con fuegos artificiales para hacer saltar y bailar a sus fans, muchos de los cuales, hombres y mujeres, llevaban pelucas lila y corbata negra, así como las cadenas y cuentas doradas en las caderas para moverse con los clásicos movimientos de Shakira.

Como en cada fecha, la artista desfiló en la caminata de las ‘lobas’ con un grupo de figuras peruanas conocidas que la acompañaron, vestidas de plateado, hacia el escenario.

La cantante galardonada con el premio Global Touring Icon de Billboard lleva adelante la gira latina más taquillera de una artista mujer y lo demostró a sus fanáticos en sus dos horas de presentación, en las que baila, toca la guitarra y luce un sexy vestuario de brillos y color.

En el recorrido por su carrera, la artista interpreta los éxitos que lanzó al mercado tras la mediática ruptura con el padre de sus hijos, como ‘Te Felicito’, ‘TQG’ y ‘Monotonía’, en los que el público canta y baila con ella.

También desata la algarabía al recordar sus éxitos ‘Ojos así’, ‘Pies descalzos’, ‘Si te vas’, ‘La bicicleta’, entre otras, con imágenes de sus inicios en la música.

En otro momento, Shakira recibió a la Orquesta Filarmónica de Lima para interpretar ‘La pared’ y dedica una dulce balada ‘Acróstico’ con la imagen y voz de sus hijos en las pantallas.

Después de poner a bailar a todos con el ‘Waka waka’ y ‘Suerte’, la artista ofreció los últimos minutos del concierto a ‘La Loba’ y sus 10 mandamientos, que todas las fanáticas declaman y cierran con aullidos de aprobación.

El martes 18 será el último de los tres conciertos programados por la cantante en Lima, que han paralizado un sector de la capital, con desvíos de tránsito por los alrededores del estadio Nacional y servicios especiales de transporte público para facilitar el acceso y la salida de los espectadores. EFE

