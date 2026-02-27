Sharif asegura que Pakistán «reducirá a polvo» cualquier agresión de Kabul

2 minutos

Islamabad, 27 feb (EFE).– El primer ministro de Pakistán, Muhammad Shehbaz Sharif, advirtió este viernes de que sus fuerzas armadas tienen la «plena capacidad de reducir a polvo cualquier ambición agresiva», en su primera declaración oficial tras la declaración de su país a una «guerra abierta» contra el régimen talibán de Afganistán.

«La nación entera está de pie hombro con hombro junto a las Fuerzas Armadas», aseguró el mandatario en una serie de mensajes publicados en su cuenta en X, quien subrayó que las tropas paquistaníes están cumpliendo con sus deberes «con fervor nacional» bajo el liderazgo del Mariscal de Campo Syed Asim Munir.

El primer ministro insistió en que no se hará «ningún compromiso en la defensa de la querida patria y Pakistán responderá contundentemente» a toda incursión.

«Nuestras fuerzas están equipadas con capacidades profesionales, una formación superior y una estrategia defensiva efectiva para enfrentar cualquier desafío interno o externo», sentenció Sharif.

La declaración del jefe de Gobierno es el marco político a la escalada bélica derivada de los ataques paquistaníes de la semana pasada contra supuestos refugios del grupo insurgente TTP en suelo afgano.

La crisis tuvo la respuesta de los talibanes con una serie de ataques fronterizos coordinados por Kabul anoche, y la contrarrespuesta de Islamabad con el bombardeo de la capital afgana y enfrentamientos en la Línea Durand.

Pakistán asegura que los ataques de Islamabad han causado la muerte de 133 talibanes y más de 200 heridos, mientras que el Ministerio de Defensa afgano situó sus bajas propias en ocho combatientes muertos y once heridos, además de trece civiles afectados por los bombardeos.

Por su parte, los talibanes aseguran haber matado a 55 soldados paquistaníes y tiene bajo su custodia 23 cadáveres de militares paquistaníes y a un número indeterminado de prisioneros. EFE

aa-igr/eav

(video)