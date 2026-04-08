Sharif denuncia violaciones del alto el fuego y pide moderación para salvar la tregua

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Islamabad, 8 abr (EFE).- El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, denunció este miércoles las primeras violaciones del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en varios puntos de la «zona de conflicto», apenas unas horas después de que se anunciara la tregua de catorce días mediada por Islamabad.

«Insto, de manera firme y sincera, a todas las partes a ejercer la contención y a respetar el alto el fuego durante dos semanas —tal como se acordó—, a fin de que la diplomacia pueda asumir un papel protagónico en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto», dijo Sharif en un mensaje en X.

La advertencia de Sharif coincide con el anuncio de Irán sobre una presunta incursión enemiga con un dron avanzado Hermes 900, en la provincia de Fars. Según las fuerzas iraníes, la incursión de cualquier aeronave en su espacio aéreo constituye una violación de la tregua que recibirá una «respuesta firme».

A este incidente se suma la denuncia por parte de Teherán de un ataque contra la refinería de petróleo de la isla de Lavan, en el golfo Pérsico, ocurrido poco después de que entrara en vigor el cese de hostilidades de 14 días mediado por Pakistán.

Apenas unas horas antes, el primer ministro paquistaní había agradecido el respaldo de potencias como China y Arabia Saudí para frenar un conflicto que, durante la madrugada, estuvo a solo diez minutos de una escalada total tras el fin del ultimátum de Donald Trump.

La fragilidad del acuerdo amenaza las conversaciones de Islamabad, donde se espera que las delegaciones de Washington y Teherán discutan a partir del viernes una hoja de ruta para poner fin a 40 días de guerra.

El plan iraní incluye el compromiso de no fabricar armas nucleares y garantizar el paso por el estrecho de Ormuz a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. EFE

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