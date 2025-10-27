Sharif viaja a Riad en busca de apoyo mientras fracasa el diálogo con los talibanes

2 minutos

Islamabad, 27 oct (EFE).- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, partió este lunes rumbo a Arabia Saudí para participar en el foro económico «Futuro de las Inversiones» (FII), en un viaje centrado en atraer capital mientras su país afronta una grave crisis de seguridad en la frontera con Afganistán.

Sharif, invitado por el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, estará en Riad hasta el miércoles, acompañado de una delegación de alto nivel que incluye al viceprimer ministro y canciller, Ishaq Dar, y a los ministros de Finanzas, Muhammad Aurangzeb, y de Información, Attaullah Tarar, informó su oficina.

Sharif presentará en el foro, conocido como el «Davos del Desierto», la perspectiva de Pakistán en debates sobre «desarrollo sostenible, inclusión económica, innovación y cambios en la geopolítica global», según el comunicado.

Paralelamente, Sharif se reunirá con el liderazgo saudí para «explorar vías de cooperación reforzada» en comercio, inversión, energía y mano de obra, y también para abordar «asuntos regionales y globales de interés mutuo».

Este último punto de la agenda se entiende como una referencia directa a la crisis con Afganistán, donde Pakistán y los talibanes negocian en Estambul para salvar un frágil alto el fuego que detuvo, el 19 de octubre, los peores enfrentamientos armados entre ambos países desde 2021.

Pakistán y Arabia Saudí firmaron el pasado 18 de septiembre un ‘Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua’, que compromete a ambos países a responder conjuntamente en caso de agresión, firmado poco después de que Israel bombardease Doha, en unos ataques dirigidos contra líderes de Hamás.

El ataque causó víctimas civiles y expuso la vulnerabilidad de Catar, generando inquietud en los Estados del Golfo, entre los que se encuentra Arabia Saudí.

La firma del acuerdo generó malestar en la India, archirrival de Pakistán, que instó a Arabia Saudí a respetar «sensibilidades mutuas» tras el entendimiento estratégico con Islamabad. EFE

