Sharif viaja al funeral del exemir de Catar en plena escalada entre Irán y EE.UU.

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Islamabad, 13 jul (EFE).- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, viajó este lunes a Catar para asistir al funeral del exemir catarí, Hamad bin Khalifa Al Thani, en medio de una nueva escalada militar en el conflicto entre Irán y Estados Unidos, donde ambos países actúan como mediadores.

«El primer ministro se reunirá con el emir de Catar (…) y expresará sus condolencias a la familia real y al pueblo catarí», señaló un comunicado de su oficina, que destacó que el viaje refleja «las históricas relaciones fraternales» entre ambas naciones.

Sharif se ha desplazado en una visita de un día acompañado por el ex primer ministro Nawaz Sharif; el vice primer ministro y titular de Exteriores, Ishaq Dar, y el ministro de Información, Attaullah Tarar.

El viaje tiene lugar poco después de que Sharif mantuviera una llamada telefónica con el actual emir catarí, Tamim bin Hamad Al Thani, para agradecer el apoyo de Doha a los esfuerzos de paz conjuntos que culminaron el mes pasado en el memorando de entendimiento de Islamabad entre EE.UU. e Irán.

Durante esa reciente conversación, ambos líderes coincidieron en la necesidad de que las partes actúen con moderación para no socavar la paz en la región.

Sin embargo, los esfuerzos de mediación de Pakistán y Catar chocan ahora con un reinicio de las hostilidades. Este fin de semana, el conflicto ha sufrido una severa escalada militar después de que las fuerzas estadounidenses lanzaran bombardeos de represalia contra más de un centenar de objetivos militares en Irán.

Esta nueva ola de ataques cruzados, sumada al anuncio iraní de bloquear el tránsito comercial en el estratégico estrecho de Ormuz, amenaza con dinamitar la hoja de ruta diplomática pactada, obligando a los mediadores paquistaníes y cataríes a redoblar sus esfuerzos para intentar frenar los enfrentamientos. EFE

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