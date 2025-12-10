Sheinbaum, «orgullosa» de las mujeres indígenas tras ser incluida en lista del NY Times

Ciudad de México, 10 dic (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se mostró este miércoles «orgullosa de las mujeres indígenas en México», tras haber sido incluida en la lista de las 67 personas más elegantes de 2025 por el diario estadounidense New York Times, por vestir ropa con bordados de pueblos originarios.

«Me siento muy orgullosa porque las tejedoras, las bordadoras, todas las que tienen telar de cintura en nuestro país, principalmente mujeres, son orgullo de la nación», aseguró.

La mandataria mexicana compartió, además, que muchas de las prendas se las regalan durante sus recorridos por el país, y agregó que tiene varias costureras que le ayudan a confeccionar y seleccionar los huipiles (vestido tradicional) y bordados.

«No es ninguna de estas marcas de estas que se usa, que son carísimas. Si no compramos las telas y a veces nos sentamos a ver cómo diseñamos el vestido», explicó la gobernante mexicana.

En su lista publicada el domingo, el New York Times destacó que en su primer año de gobierno, Sheinbaum «ha llamado la atención sobre la moda indígena del país al usar ropa bordada y tomar medidas enérgicas contra las grandes marcas que imitan a los artesanos locales».

La mandataria agradeció el reconocimiento del periódico estadounidense, pero remarcó que «a quien hay que agradecer es a las artesanas indígenas mexicanas» por lo que dan al país, por su creatividad y por la belleza con la que bordan.

Y destacó que «en cada bordado, no solamente hay mucho trabajo», tradición historia y legado, sino que además representa la creatividad de «una mujer principalmente indígena».

Por ello, señaló que su Gobierno busca apoyar a las mujeres artesanas a entrar a distintos mercados, tanto nacionales como extranjeros.

El diario estadounidense resaltó el estilo sofisticado de Sheinbaum al vestir, pero también se refirió a las «medidas enérgicas» contra las grandes marcas que fabrican imitaciones de los bordados indígenas mexicanos.

En agosto pasado, la empresa alemana Adidas ofreció una disculpa pública por la apropiación cultural indebida del huarache (sandalia de cuero) tradicional de la comunidad Yalálag del estado de Oaxaca, sur de México, que fue «inspiración» del modelo ‘Oaxaca Slip On’ lanzado a inicios de mes por la marca de ropa deportiva.

La disculpa ocurrió luego de que Sheinbaum expresó que los huaraches son “una propiedad intelectual colectiva”, por lo que “tiene que haber un resarcimiento” y “cumplirse con la ley de patrimonio”. EFE

