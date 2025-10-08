Sheinbaum a Trump: «T-MEC es ley y si quiere cambiarse necesita una revisión profunda»

Ciudad de México, 8 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este miércoles que el tratado comercial T-MEC «es ley» en sus tres naciones integrantes, después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, hablase de la posibilidad de sustituirlo con acuerdos bilaterales de EE.UU. con México y Canadá.

«El T-MEC es ley en Canadá, en Estados Unidos y en México (…) si quisiera cambiarse tendría que hacerse una revisión muy profunda», dijo Sheinbaum en su conferencia diaria en Ciudad de México.

«También puede ser que en el proceso de revisión del T-MEC haya reuniones bilaterales, no todas sean trilaterales, porque hay algunas cosas importantes entre México y EE.UU., entre Estados Unidos y Canadá, y Canadá y México. Es decir, no necesariamente todas tienen que ser trilaterales», explicó la mandataria.

El martes, Trump se reunió con el mandatario canadiense, Mark Carney, en la Casa Blanca para tratar acuerdos comerciales y arancelarios, donde abrió la puerta a sustituir el T-MEC con acuerdos bilaterales entre los tres países.

«Podríamos renegociarlo y eso sería bueno, o podríamos hacer acuerdos diferentes. Si queremos, podemos hacer acuerdos diferentes. Podemos llegar a acuerdos que son mejores para los países individuales», indicó Trump al ser preguntado sobre si estaba comprometido a renovar el acuerdo.

Agregó que no tenía ninguna preferencia sobre la estructura de acuerdos comerciales entre las tres economías norteamericanas.

La presidenta mexicana dijo que en el tema comercial «la situación es que el Gobierno de Estados Unidos tiene una posición distinta ahora respecto a una serie de sectores».

«En el caso de la automotriz o el acero estamos todavía en revisión, pero la mayor parte del tratado se está respetando y creemos que nos va a ir bien, somos optimistas», aseguró.

El tratado comercial de Norteamérica, que negoció Trump (2017-2021) en su primer mandato, tiene que ser revisado en 2026 por los tres países.

Tras el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de este año, destacados políticos canadienses sugirieron la idea de abandonar el T-MEC y negociar de forma bilateral con EE.UU. un acuerdo comercial que no incluyese a México, por considerar que el país latinoamericano era fuente de los problemas de la economía de la región. EFE

