Sheinbaum advierte que quien «convoca a intervención extranjera» en México “se equivoca”

1 minuto

Ciudad de México, 20 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este jueves, durante la conmemoración de la Revolución Mexicana, la soberanía del país y aseguró que «se equivoca» quien convoque «a una intervención extranjera».

“El que convoca a una intervención extranjera se equivoca, el que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza se equivoca, el que cree que las mujeres somos débiles se equivoca”, apuntó durante su discurso, al encabezar el desfile militar en el Zócalo de Ciudad de México.

Asimismo, afirmó que su gobierno no se va a someter “a los intereses de quienes antes ostentaban poder, ni a ningún gobierno o interés extranjero”. EFE

csr/afs/rf

(foto)(vídeo)