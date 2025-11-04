Sheinbaum afirma que «no van a ocurrir» ataques de EEUU contra cártales en México
Ciudad de México, 4 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que el supuesto plan que tiene el presidente estadounidense, Donald Trump, de lanzar ataques militares contra instalaciones y líderes de cárteles de la droga en territorio mexicano “no va a ocurrir”.
«No va a ocurrir. Tenemos un entendimiento en seguridad que trabajamos durante muchos meses con el Gobierno de Estados Unidos y lo acordamos cuando estuvo el secretario de Estado (Marco Rubio). Y vamos a seguir trabajando en ese marco de entendimiento», aseguró Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina. EFE
csr/afs/rcf
(foto)(video)