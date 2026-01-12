Sheinbaum afirma que está «descartada» una acción militar de EE.UU. en México
Ciudad de México, 12 ene (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que tras la llamada que mantuvo con Donald Trump quedó «descartada» una intervención militar en México, como había amenazado el estadounidense hace unos días al sugerir posibles ataques terrestres a los carteles del narcotráfico.
Preguntada durante su conferencia de prensa matutina sobre si tras la conversación que sostuvo esta mañana con Trump quedaba «descartada» la intervención, la gobernante mexicana enfatizó: «Sí». EFE
