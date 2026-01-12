Sheinbaum afirma que está «descartada» una acción militar de EE.UU. en México

Ciudad de México, 12 ene (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que tras la llamada que sostuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quedó “descartada” la intervención militar en México, como había amenazado el mandatario hace unos días al apuntar posibles ataques terrestres a los carteles del narcotráfico.

Preguntada durante su conferencia de prensa matutina sobre si tras la conversación que sostuvo esta mañana con Trump quedaba “descartada” la intervención, la gobernante mexicana enfatizó que “sí”.

“Quedó muy claro en la conversación, que hay colaboración, coordinación y que seguimos trabajando conjuntamente en ese marco”, aseveró. EFE

