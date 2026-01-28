Sheinbaum afirma que la ayuda humanitaria a Cuba «continúa» pese a críticas de EEUU

Ciudad de México, 28 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que la ayuda humanitaria a Cuba «continúa» porque es una «decisión soberana» del país y una muestra de su «solidaridad», en medio de la presión ejercida desde Washington y las críticas de varios congresistas estadounidenses para que se frenen los envíos de petróleo mexicano a la isla caribeña.

«La ayuda humanitaria a Cuba, como a otros países, continúa porque es ayuda humanitaria y México siempre ha sido solidario con todo el mundo. Son decisiones soberanas», subrayó la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

Dentro de esa ayuda humanitaria, agregó que México «determinará» si incluye el envío de crudo a partir de las solicitudes de las autoridades cubanas. EFE

