Sheinbaum afirma que la primera reunión que sostiene con Trump fue «muy bien»

Washington, 5 dic (EFE).- La presienta de México, Claudia Sheinbaum, declaró este viernes que la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, la primera que sostuvieron ambos, fue «muy bien».

«Bien, muy bien», respondió Sheinbaum a EFE al ser preguntada después de la ceremonia del sorteo del Mundial 2026, donde se encontró con Trump y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. EFE

