Sheinbaum afirma que la primera reunión que sostiene con Trump fue «muy bien»

Washington, 5 dic (EFE).- La presienta de México, Claudia Sheinbaum, declaró este viernes que la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, la primera que mantienen los dos, fue «muy bien».

«Bien, muy bien», respondió Sheinbaum a EFE al ser preguntada después de la ceremonia del sorteo del Mundial 2026, donde se encontró con Trump y con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

La mandataria dio esta breve declaración al llegar al Instituto Cultural Mexicano de Washington para una reunión con la comunidad de ese país en Estados Unidos.

Sheinbaum, en su primer viaje a la capital estadounidense desde que es presidenta, fue recibida en la puerta del instituto por gente con banderas y pancartas, y un grupo de música mariachi.

La presidenta coincidió horas antes con Trump y con Carney durante la ceremonia del sorteo del Mundial que se celebró en el Centro Kennedy de Washington. Estados Unidos, México y Canadá son los anfitriones del torneo.

Los tres líderes de Norteamérica subieron juntos al escenario para sacar del bombo las balotas de sus respectivos países y luego se sentaron juntos para seguir el resto del evento, conversando y riendo de forma distendida.

Según la radiotelevisión pública canadiense CBC, al terminar el sorteo, los tres mantuvieron una reunión que duró unos 45 minutos.

El encuentro se produce después de que Trump indicara el miércoles que posiblemente dejará expirar el T-MEC, tratado de libre comercio con México y Canadá que debe revisarse en 2026, y que buscará un nuevo acuerdo comercial con sus vecinos.

El republicano declaró que México y Canadá «se han aprovechado» económicamente de Estados Unidos.

A su llegada este viernes a la ceremonia del sorteo, Trump afirmó sin embargo que se lleva «muy bien» con Sheinbaum y Carney. EFE

