Sheinbaum afirma que los drones espía de EE.UU. vuelan «bajo petición de México»

Ciudad de México, 19 feb (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que los drones estadounidenses que espían a los carteles del narcotráfico vuelan «bajo petición del Gobierno de México» ante la polémica surgida en días recientes por los reportes de la prensa internacional.

«Todas las veces es bajo petición del Gobierno de México, de colaboración, de información, para poder atender condiciones de seguridad, en marcos de colaboración que están establecidos, principalmente entre las Fuerzas Armadas de México y distintas instituciones del Gobierno de Estados Unidos», sostuvo.

La mandataria aseveró en su conferencia matutina que «no hay nada ilegal» en los drones no tripulados que han reportado medios como CNN y The New York Times como parte de las acciones del Gobierno de Donald Trump para espiar a los carteles mexicanos, a los que ha declarado agrupaciones terorristas. EFE

