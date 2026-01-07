Sheinbaum afirma que México no ha aumentado su envío «histórico» de combustible a Cuba

Ciudad de México, 7 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que su país no ha aumentado el envío «histórico» de petróleo a Cuba, aunque reconoció que es «un proveedor importante» a la isla en medio de la fuerte caída en las entregas desde Venezuela, y especialmente de cara al futuro tras la captura del presidente venezolano por Estados Unidos.

«Ayer pregunté a Pemex (Petróleos Mexicanos), que no me mandaron el dato, pero no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente. No hay un envío particular», apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum afirmó que el envío «histórico» de petróleo que se ha dado al pueblo cubano es parte del contrato existente y de la ayuda humanitaria a la isla, aunque señaló que «evidentemente México se volvió un proveedor importante» ante la situación actual de Venezuela, tras la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de Estados Unidos

La mandataria mexicana reaccionó así a una información de diario británico, que el martes aseguró que «el aumento de las exportaciones del Gobierno izquierdista de México impulsó significativamente los flujos de petróleo a Cuba durante 2025, lo que ayudó a la isla a capear una fuerte caída en los envíos de crudo venezolano».

Sheinbaum reiteró que durante muchos años se ha enviado petróleo desde México a Cuba por distintas razones, ya sea por contratos comerciales o por ayuda humanitaria.

“Incluso en la época de (expresidente Enrique) Peña Nieto (2012-2018), por ejemplo, se condonó una deuda que se tenía con Cuba”, aseveró.

Las declaraciones de Sheinbaum también ocurren luego de que este miércoles la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelara que el Gobierno mexicano continuó enviando combustible subsidiado a Cuba en 2025, pese a las presiones de Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte, la administración de Sheinbaum habría autorizado exportaciones de diésel automotriz y otros combustibles desde puertos mexicanos al Gobierno cubano durante noviembre y diciembre de 2025.

MCCI también documentó que entre mayo y agosto de 2025 México aumentó los envíos de combustible subsidiado hacia Cuba, con exportaciones que superaron los 3.000 millones de dólares, tres veces más de lo enviado durante los dos últimos años de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

El reporte de MCCI y datos de rastreo muestran que los envíos se mantuvieron incluso tras la reducción temporal en septiembre y octubre, cuando solo se registraron tres embarques por un valor cercano a 70 millones de pesos (unos 3,9 millones de dólares).

A finales de diciembre, Cuba recibió dos buques procedentes de México con un total de 80.000 de barriles para contribuir a aliviar la crisis de apagones en la isla, según datos facilitados a EFE por del Instituto de Energía de la Universidad de Texas (EE.UU.).

Las dos naves aportan hidrocarburos a Cuba en un momento crítico para la isla, que sufre cortes eléctricos de 20 o más horas diarias en amplias zonas de su territorio y con la posibilidad de que Venezuela, por la presión militar estadounidense, pueda mantenerse como su principal proveedor de petróleo. EFE

