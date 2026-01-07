Sheinbaum afirma que México no ha aumentado su envío «histórico» de crudo a Cuba

Ciudad de México, 7 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que su país no ha aumentado el envío «histórico» de petróleo a Cuba, aunque reconoció que es «un proveedor importante» a la isla en medio de la fuerte caída en las entregas desde Venezuela, y especialmente de cara al futuro tras la captura del presidente venezolano por Estados Unidos.

«Ayer pregunté a Pemex (Petróleos Mexicanos), que no me mandaron el dato, pero no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente. No hay un envío particular», apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum afirmó que el envío «histórico» de petróleo que se ha dado al pueblo cubano es parte del contrato existente y de la ayuda humanitaria a la isla, aunque señaló que «evidentemente México se volvió un proveedor importante» ante la situación actual de Venezuela, tras la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de Estados Unidos. EFE

