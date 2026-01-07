Sheinbaum afirma que México no ha aumentado su envío «histórico» de crudo a Cuba

Ciudad de México, 7 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este miércoles que el país haya incrementado el envío «histórico» de petróleo a Cuba, aunque reconoció que se volvió «un proveedor importante» a la isla en medio de la fuerte caída en las entregas por parte de Venezuela, y especialmente de cara al futuro tras el ataque de EE.UU. a Venezuela y la captura del presidente, Nicolás Maduro.

“Ayer pregunté a Pemex (Petróleos Mexicanos), que no me mandaron el dato, pero no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente. No hay un envío particular”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina en respuesta a las investigaciones reveladas por el diario Financial Times y refrendó una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción (MCCI).

Sheinbaum afirmó que el envío “histórico” de petróleo que se ha dado al pueblo cubano es parte del contrato y de la ayuda humanitaria con la isla, aunque señaló que “evidentemente México se volvió un proveedor importante” ante la situación actual de Venezuela, tras la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de Estados Unidos. EFE

