Sheinbaum afirma que “no van a ocurrir” ataques de EEUU contra cártales en México
Ciudad de México, 4 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que el supuesto plan que tiene el presidente estadounidense, Donald Trump, de enviar ataques militares contra instalaciones y líderes de carteles de la droga en territorio mexicano “no va a ocurrir”.
“No va a ocurrir. Tenemos un entendimiento en seguridad que trabajamos durante muchos meses con el Gobierno de Estados Unidos y lo acordamos cuando estuvo el secretario de Estado (Marco Rubio). Y vamos a seguir trabajando en ese marco de entendimiento”, aseveró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. EFE
