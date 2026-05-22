Sheinbaum agradece a la UE el «reconocimiento» a México y a los pueblos originarios

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Ciudad de México, 22 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció este viernes el «reconocimiento» a su Gobierno y a los pueblos originarios que, a su juicio, la Unión Europea (UE) ha realizado estos días durante la visita al país norteamericano de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

«Yo lo agradezco mucho porque la verdad ha habido muy buena relación y un reconocimiento a México y al Gobierno de México del trabajo que hemos venido realizando conjuntamente (con la UE)», declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

Asimismo, puso en valor la visita de Von der Leyen al Museo de Antropología de la capital mexicana, en donde se reunió con mujeres indígenas.

«Pues por lo que ha significado el reconocimiento y la reivindicación de los pueblos. Entonces eso ya traspasó fronteras», valoró sobre la presencia de la mandataria europea.

En este sentido, Sheinbaum destacó el «símbolo enorme» que, en su opinión, supone el encuentro de la líder de la Comisión Europea con miembros de los pueblos originarios, al tiempo que expresó que eso puede servir para «construir un futuro de manera distinta, no negando nuestro origen como pueblo».

«Eso nos da un orgullo tremendo. Entonces es un buen gesto», apuntó.

Además, recordó que su Administración defiende las «grandes civilizaciones» que existían en el país antes de la «llegada de los españoles» y su «grandeza, riqueza en el deporte, en la cultura y el orgullo que debemos sentir los mexicanos».

Sobre la cumbre UE-México, que se celebrará en unas horas en Ciudad de México, Sheinbaum afirmó que la firma del Acuerdo Global Modernizado será también un «símbolo» de que el país latinoamericano «está abierto a otros mercados, a otros lugares y a la inversión de otros países».

No obstante, dijo que también quieren mantener el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que, añadió, «somos mejores» cuando los países de América del Norte se mantienen juntos.

Tanto Von der Leyen como Costa se reunirán en unas horas con Sheinbaum para la firma del nuevo acuerdo comercial, en lo que será la primera cumbre bilateral en más de una década entre la UE y México. EFE

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