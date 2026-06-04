Sheinbaum agradece el «apoyo» de López Obrador ante «injerencismo» de responsables de EEUU

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Ciudad de México, 4 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció este jueves a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), por la carta en la que denunció la actitud «injerencista» de responsables del Gobierno de Estados Unidos con el fin de «fortalecer» a la oposición mexicana de derechas.

«Le agradezco enormemente de verdad el apoyo y lo que dice de mí (…) Yo luché con López Obrador años. En campaña dije que siga la transformación», declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria en Ciudad de México.

López Obrador expresó este miércoles en una extensa misiva su apoyo «sin condiciones» a la gobernante y acusó a miembros de la Casa Blanca de realizar una «embestida» contra el país latinoamericano para «volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel».

Al respecto, Sheinbaum dijo que lo denunciado por López Obrador «tiene que ver» con la «ofensiva» y la «campaña muy fuerte» que, a su juicio, está sufriendo México y que vincula a «una parte» de la Administración estadounidense.

«Viene desde mi punto de vista de los sectores más de derecha y de ultraderecha en Estados Unidos, vinculados con una parte del Gobierno (…) Quieren usar a México como parte de su retórica en la elección (de noviembre) y para aliarse con la ultraderecha en México para la elección del 2027», dijo.

La mandataria reiteró que «tenemos derecho a dudar» de las intenciones de Washington por las «injerencias con el pretexto del narcotráfico» que se produjeron en el pasado.

El mensaje de López Obrador, quien prometió apartarse de la vida pública tras el fin de su mandato, es el cuarto que difunde en la red social X desde que dejó el poder en octubre de 2024. Los anteriores fueron en apoyo a Venezuela y Cuba, y para promover su libro ‘Grandeza’.

Su publicación se produjo el mismo día que el medio Los Angeles Times difundió que Washington retiró el visado a los gobernadores mexicanos de los estados de Sonora y Tamaulipas (ambos en el norte) por una supuesta investigación en su contra en ese país. EFE

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