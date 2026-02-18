Sheinbaum anuncia conversaciones para que México pueda mediar entre EE.UU. y Cuba

1 minuto

Ciudad de México, 18 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que existen conversaciones para explorar si el país puede facilitar el diálogo entre Estados Unidos y Cuba, al tiempo que reiteró que su Gobierno seguirá enviando ayuda humanitaria a la isla.

«Hay pláticas para ver si es factible, pero depende de los dos gobiernos», afirmó Sheinbaum, quien añadió en su conferencia de prensa matutina que no solo está en la mano de su país, sino de la voluntad de Cuba y de EE.UU., que mantiene un bloqueo petrolero a la isla que está agudizando la crisis económica. EFE

csr/afs/lss

(Foto) (Vídeo)