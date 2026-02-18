Sheinbaum anuncia conversaciones para que México pueda mediar entre EE.UU. y Cuba

2 minutos

Ciudad de México, 18 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que existen conversaciones para explorar si el país puede facilitar el diálogo entre Estados Unidos y Cuba, al tiempo que reiteró que su Gobierno seguirá enviando ayuda humanitaria a la isla.

«Hay pláticas para ver si es factible, pero depende de los dos Gobiernos», afirmó Sheinbaum, quien añadió en su conferencia de prensa matutina que no solo está en la mano de su país, sino de la voluntad de Cuba y de EE.UU., que mantiene un bloqueo petrolero a la isla que está agudizando la crisis económica.

Sin ofrecer más detalles al respecto, Sheinbaum agregó que México continuará apoyando al país caribeño y llamó a otros Estados a sumarse. “Ojalá se sumen más países. Nosotros vamos a seguir enviando ayuda, apoyo”, dijo.

Subrayó, asimismo, que la cooperación incluye iniciativas ciudadanas además de las gubernamentales. “No solamente el Gobierno (está) apoyando al pueblo de Cuba, sino también ya hay muchas iniciativas ciudadanas. México siempre ha sido solidario, y no va a ser la excepción”, insistió.

La presidenta enmarcó estas acciones en principios constitucionales de política exterior de México como «la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de los conflictos”.

En esa línea, reiteró que las decisiones políticas corresponden a cada nación y que remarcó que «los únicos que pueden decidir el gobierno de Cuba son los cubanos. Los únicos que pueden decidir el gobierno de México somos las y los mexicanos. Nadie más. No debe haber ni injerencia ni invasiones”.

La pasada semana llegaron a La Habana dos buques mexicanos cargados de más de 814 toneladas de víveres y otros bienes en forma de ayuda humanitaria.

Sheinbaum ha indicado que habrá un nuevo envío de ayuda aunque no ha precisado cuándo se producirá. Será el segundo que realizará México ante el empeoramiento de la situación humanitaria de Cuba por el anuncio de sanciones de Estados Unidos a los países que suministren petróleo a la isla.

Pese a criticar las sanciones anunciados por Estados unidos, México ha reconocido que ha frenado «por lo pronto» los envíos de combustible a la isla caribeña. EFE

