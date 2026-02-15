Sheinbaum anuncia incentivos para industria cinematográfica con Salma Hayek como invitada

Ciudad de México, 15 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este domingo una serie de incentivos fiscales para potenciar la producción cinematográfica y de series en el país, y lo hizo teniendo como invitada especial a la actriz, productora y directora mexicana Salma Hayek, quien hace unos meses personalmente le pidió apoyo e impulso a esta iniciativa.

Sheinbaum recordó que conoció a Hayek a finales de noviembre de 2025 en Veracruz donde está dirigiendo, escribiendo y produciendo una película.

En aquella oportunidad, Sheinbaum reveló que hablaron de un tema que ya le habían planteado Josefina Rodríguez y Claudia Curiel, titulares de las secretarías de Turismo y Cultura: «generar incentivos para que se haga más cine nacional e internacional en México».

Este domingo explicó que este incentivo busca que se desarrollen aquellas producciones que de otra manera no tendrían la oportunidad de realizarse y al mismo tiempo atraer producciones internacionales, «para que se contrate a las y los mexicanos».

«Desde actrices, actores, pero también todos los oficios vinculados con el cine con lo que garanticemos que realmente una producción internacional no llega con todo y se va, sino que aquí se desarrolla pues todo este talento que tenemos en México (…) ese es el objetivo», apuntó Sheinbaum.

En su discurso, Hayek recordó los problemas que ha enfrentado a lo largo de su carrera para obtener financiamiento en México y cómo la falta de apoyo del Gobierno mexicano la obligó a buscar alternativas fuera del país

Tras ello, Hayek celebró el anuncio y los incentivos impulsados por la presidenta Sheinbaum que contemplan deducciones para producciones cinematográficas, en busca de atraer más producciones a México.

«Quizá lo que no teníamos era esta presidenta», dijo Hayek en referencia a Sheinbaum y señaló que siempre optó por mantenerse alejada de la política pero al ver el trabajo que estaba haciendo las mujeres en el Gobierno mexicano, con Sheibaum al frente, se emocionó y quiso participar desde su área.

La mandataria reconoció que Hayek impulsó la obra de Frida Kahlo con su película sobre la pintora mexicana y reconoció que ha defendido mucho a los mexicanos» en Estados Unidos. Hayek, quien ha destacado en Hollywood, manifestó hace unos meses su apoyo y alzó la voz por los migrantes en Estados Unidos ante la política del presidente Donald Trump.

Sheinbaum también agradeció al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a todo su equipo que permitieron hacerlo realidad y recordó que el lunes se publicarán los incentivos en el Diario Oficial de la Federación.

En su turno, la titular de la Secretaría de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza, explicó que el incentivo «consiste en un crédito fiscal contra el ISR equivalente hasta un 30 % del gasto realizado en territorio nacional con un tope de 40 millones de pesos (2,3 millones de dólares) por proyectos».

Agregó que para fortalecer y blindar que esto «se vaya directamente a nuestra industria y creadores, este instrumento va a beneficiar solamente a partir de que se gaste el 70 % en proveeduría nacional».

«En términos reales significa que vamos a tener más proyectos filmados en México, más trabajo para estudios y casas de postproducción nacional porque tiene que haber una casa productora mexicana; no es solamente que vengan las empresas extranjeras a filmar, la mayor parte de esos beneficios tienen que tener un efecto multiplicador en nuestro país y en nuestra comunidad», concluyó. EFE

