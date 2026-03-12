Sheinbaum anuncia iniciativa para homologar investigación de feminicidios en todo México

Ciudad de México, 12 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que su Gobierno presentará este mes una iniciativa para mejorar y homologar en todo el país la investigación de feminicidios, con base en un modelo aplicado previamente en la capital mexicana.

“Vamos a presentar una iniciativa relacionada con el feminicidio”, adelantó la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum explicó que la propuesta busca extender a nivel nacional cambios en los protocolos de investigación implementados en la Ciudad de México, los cuales —afirmó— ayudaron a fortalecer el combate a la impunidad en estos casos.

“En la Ciudad de México, Ernestina Gómez (ahora fiscal general de la República), hizo varias modificaciones a la manera de investigar los feminicidios que avanzó en la cero impunidad y queremos que eso ocurra en todos los estados de la República”, señaló.

En México, recordó, los feminicidios son investigados principalmente por las fiscalías estatales, lo que ha generado diferencias en los procedimientos y capacidades entre entidades.

La iniciativa pretende establecer una metodología común para mejorar la respuesta institucional y la atención inmediata en estos delitos.

“Tiene que ver con turnos continuos con una serie de esquemas que permiten garantizar que la flagrancia pueda atenderse de una manera distinta”, explicó.

La mandataria añadió que la propuesta ya está preparada y será presentada en las próximas semanas para que pueda aplicarse en todas las entidades federativas.

“Ya está lista la iniciativa y la vamos a presentar aquí en marzo para que en todas las entidades de la República se utilice esta metodología para investigar feminicidios”, indicó.

Sheinbaum subrayó que la mayoría de los feminicidios en el país son cometidos por personas cercanas a la víctima, lo que exige enfoques específicos en las investigaciones.

“Porque en la mayoría de los casos lamentablemente el feminicidio es perpetrado por una persona cercana, pareja, expareja”, afirmó.

Añadió que el proyecto ha sido elaborado por su equipo de Gobierno con especialistas que participaron en el diseño de las reformas aplicadas en la capital.

“La ha estado trabajando Citlalli con Ernestina”, dijo en referencia a la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, y a la fiscal especializada que participó en la elaboración de esos cambios.

En México unas 10 mujeres son asesinadas cada día, una tendencia constante en la última década. Solo en 2025 se registraron 2.798 asesinatos de mujeres, de los cuales 725 se investigan como feminicidio, es decir, crímenes por razones de género. EFE

