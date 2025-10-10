Sheinbaum anuncia investigación de los avisos de bomba y los altercados del 2 de octubre

2 minutos

Ciudad de México, 10 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este viernes que el Gobierno presentó una denuncia ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR), sobre las amenazas de bombas de las últimas semana en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sheinbaum señaló, durante su comparecencia de la mañana, que se está investigando el origen de las amenazas y analizando si se trata de «una burla, es una broma o es algo orquestado para poder pues generar alguna provocación dentro de la universidad».

También notificó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está llevando a cabo investigaciones sobre los altercados ocurridos durante las protestas del 2 de octubre en memoria de la matanza de Tlatelolco, en las que policías fueron agredidos y comercios saqueados por miembros del grupo ‘Bloque Negro’, sujetos embozados autonombrados anarquistas.

«Son jóvenes que se visten de negro, que se tapan los rostros, y que en algunos casos son estudiantes universitarios y en otros casos no son estudiantes universitarios, que han actuado dentro de algunas instalaciones y en general actúan fuera cuando hay manifestaciones», explicó la presidenta.

Sobre el asesinato del estudiante por otro joven en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur de la UNAM en Ciudad de México, Sheinbaum señaló que es «un fenómeno distinto a los anteriores» porque estos se generan en redes sociales por «grupos de jóvenes que se juntan por alguna situación y que lamentablemente desencadenan en violencia».

«Es más bien un tema de atención a la salud mental o a fenómenos sociales que se están dando a partir de las redes sociales principalmente. Y ahí es donde estamos trabajando, en una atención integral a los jóvenes, no solamente de la Universidad Nacional, sino otros jóvenes en el país y particularmente jóvenes estudiantes», expresó la mexicana.

Aunque lamentó que sin la autorización de la UNAM no pueden intervenir: «Si la autoridad universitaria nos pide apoyo para algún tema en el marco de su autonomía, siempre vamos a estar ahí».

«De todas maneras se requiere escuchar a los jóvenes, a los estudiantes, la situación que están viviendo hoy y se requiere mayor apoyo a los estudiantes (…). Es muy importante que no haya una división entre la autoridad universitaria y su comunidad y que cada vez haya más acercamiento para entender la situación que viven las y los estudiantes y también los académicos», concluyó. EFE

dcb/jmrg/gad