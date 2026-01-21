Sheinbaum anuncia visita de empresarios canadienses interesados en invertir en México

2 minutos

Ciudad de México, 21 ene (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles que el próximo mes de febrero una delegación de empresarios canadienses visitará el país, dado que han mostrado interés de invertir en México, en medio de la preparación para la revisión del T-MEC y las amenazas comerciales por parte de Estados Unidos.

“Viene ahora en febrero una delegación muy grande de empresarios de Canadá a México con interés de inversiones en nuestro país”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La visita de los empresarios canadienses se producirá cuando se prepara la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para mediados de este año y que ha enfrentado dudas por parte de Washington.

La gobernante mexicana afirmó que su gobierno mantiene una estrategia para impulsar la llegada de inversiones al país y consolidar alianzas con distintas regiones del mundo, entre ellas Canadá.

Sheinbaum subrayó que la prioridad es que la revisión del T-MEC resulte positiva para el país y confió en que se mantendrá el tratado comercial ya que la integración que tienen, especialmente México y Estados Unidos, es “difícil de romper”.

“Por eso nosotros creemos, además porque es para conveniencia de Estados Unidos, que el tratado se va a conservar (…) hay algunos cambios, pero finalmente la revisión se va a conservar porque es de beneficio mutuo”, aseveró.

Destaca reunión con Mary Simon

Por otro lado, la mandataria destacó el perfil activista y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas de la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, tras recibirla en Palacio Nacional durante una visita oficial.

“Ella es una mujer muy interesante, ella es una activista”, afirmó, al revelar que dialogaron sobre las políticas y experiencias de cada país en esta materia.

“Estuvimos platicando sobre su lucha de defensa de los pueblos indígenas, platicamos del cambio que hicimos al artículo segundo del FAISPIAM (Fondo para el Bienestar de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos), los programas que hemos desarrollado de nuestra lucha intensa contra la discriminación, el reconocimiento de las mujeres indígenas”, explicó la presidenta.

Sheinbaum indicó que la conversación se centró en los esfuerzos de reconciliación histórica y combate a la discriminación.

La presidenta calificó el encuentro como positivo y subrayó la afinidad en los temas abordados.

“Una mujer muy, muy interesante, la verdad. Me dio mucho gusto recibirla”, concluyó. EFE

csr/afs

(foto)