Sheinbaum anuncia visita de secretario de Seguridad Nacional de EEUU en medio de tensiones

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Ciudad de México, 18 may (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes la visita de altos cargos de Estados Unidos, entre ellos el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, acordada tras su llamada reciente con el presidente estadounidense, Donald Trump, en medio de las elevadas tensiones bilaterales en materia de seguridad.

La mandataria mexicana aseguró en conferencia de prensa que esta reunión servirá para mantener la coordinación en seguridad, pero reiteró que cualquier colaboración debe respetar la soberanía y que “cada quien opera en su territorio”.

La mandataria precisó que este jueves llegará a México el titular del Departamento estadounidense de Seguridad Nacional y que el lunes 25 lo hará la conocida como ‘zar’ antidrogas, Sarah Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas.

Las reuniones dan seguimiento a la conversación que Sheinbaum mantuvo el viernes pasado con Trump, en la que ambos revisaron seguridad y comercio y acordaron mantener el diálogo bilateral.

La gobernante remarcó que México busca hablar en especial con Carter porque participó en un documento estadounidense sobre prevención de adicciones, un enfoque que la Administración mexicana considera clave para reducir la violencia asociada al narcotráfico.

“¿Cuál es la mejor manera en que Estados Unidos tiene para apoyar a México? Disminuyendo el consumo, evitando que entren armas a México”, planteó Sheinbaum, quien también pidió a Washington combatir a los carteles que distribuyen drogas en territorio estadounidense y el lavado de dinero que generan esas operaciones.

La presidenta insistió en que México acepta intercambio de información, pero no la operación de fuerzas o agencias estadounidenses en territorio nacional.

“Nos quieren ayudar con información, bienvenidos. Pero en México tiene que operar necesariamente las instituciones mexicanas. No puede operar Estados Unidos, se llama soberanía”, subrayó.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen en medio de nuevas tensiones por acusaciones en Estados Unidos sobre supuestos vínculos de políticos mexicanos con el crimen organizado y tras la entrega en EE.UU. de dos ex altos cargos del estado de Sinaloa, Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega, acusados por Washington de narcotráfico. EFE

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