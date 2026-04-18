Sheinbaum asegura que «nunca ha habido» crisis diplomática entre México y España

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Barcelona (España), 18 abr (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo este sábado a su llegada a la cumbre de líderes progresista de Barcelona que «no hay crisis diplomática» entre su país y España y «nunca» la ha habido.

«No hay crisis diplomática, nunca ha habido», dijo Sheinbaum, que asiste en Barcelona junta a otros líderes latinoamericanos como los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y Colombia, Gustavo Petro, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, a una cumbre en defensa de la democracia.

«Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria», añadió. EFE

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