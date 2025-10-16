Sheinbaum asegura que ayuda a Cuba no afectará relación con EE.UU. ni el T-MEC

3 minutos

Ciudad de México, 16 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que la cooperación con Cuba, incluido el suministro de combustible y la contratación de médicos, no representa un riesgo para la relación con Estados Unidos ni para la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Al ser cuestionada sobre los señalamientos del congresista estadounidense, Carlos Giménez, quien calificó de «patético» el accionar de Shieinbaum en «oxigenar a la dictadura asesina» en la isla y advirtió que estas acciones podrían afectar el acuerdo comercial, la mandataria mexicana rechazó cualquier impacto negativo.

«No, no va a afectarla (relación). Estados Unidos sabe que México es un país independiente, libre y soberano. Y que las decisiones que tomemos son decisiones soberanas y la relación con Estados Unidos está muy bien, muy bien», sostuvo la gobernante mexicana durante su conferencia de prensa matutina.

La mandataria confirmó que México ha estado proporcionando combustible a Cuba.

«Sí, es compra de combustible, como compra otros países. Ahora hay un excedente de diésel particularmente y se está exportando», explicó.

Asimismo, defendió los acuerdos existentes con el Gobierno cubano, como la presencia de médicos en comunidades rurales mexicanas.

«Por ejemplo, los médicos cubanos que están en México tienen un contrato muy transparente que se paga por la estancia de los médicos aquí. ¿Por qué se hace? Por necesidad de México», dijo, al señalar que durante años se dejó de formar especialistas en el país.

Sheinbaum insistió en que la política exterior mexicana seguirá sustentándose en principios humanitarios.

«Primero la ayuda humanitaria en cualquier caso de México siempre la va a dar. Siempre. A Cuba y a otros países que lo necesiten. Esa es nuestra esencia. El humanismo. Siempre», recalcó.

La presidenta añadió que las relaciones diplomáticas y comerciales con Washington avanzan sin contratiempos.

«Ayer me reportó Juan Ramón de la Fuente (secretario de Relaciones Exteriores) de su reunión con el secretario del Departamento de Estado (Marco Rubio), fue una reunión muy amable, muy cordial», afirmó.

Señaló también que continuarán las conversaciones en materia de seguridad y comercio.

«El secretario de Economía va esta semana y también la próxima para poder cerrar el número de planteamientos que tenía Estados Unidos sobre lo que ellos llaman las barreras comerciales que ya prácticamente todas están saldadas», aseguró.

En julio de 2024, el Gobierno mexicano, encabezado entonces por Andrés Manuel López Obrador, firmó un convenio por el que 2.700 médicos cubanos se trasladaron de la isla a territorio mexicano.

El Gobierno justificó las contrataciones porque México tiene 2,4 médicos por cada 1.000 habitantes, superior al promedio de 2 por cada 1.000 de América Latina, pero inferior a la media de 3,5 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). EFE

csr/cpy

(foto)