Sheinbaum asegura que es «probable» una reunión con Felipe VI en Ciudad de México

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Ciudad de México, 16 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que es «probable» que se reúna con el rey Felipe VI en el marco del Mundial de fútbol, y aseguró que el encuentro ocurriría en Ciudad de México, en medio de la normalización de las relaciones entre ambos países.

«Sí, es probable que sí, todavía (la Secretaría de) Relaciones Exteriores está viendo con la Cancillería de España y con la representación del jefe del Estado español y ya yo creo que mañana o pasado les podemos informar», afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. EFE

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