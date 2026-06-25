Sheinbaum asegura que felicitará a De la Espriella y buscará «buena relación» con Colombia

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Ciudad de México, 25 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que felicitará al presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, y que su Gobierno buscará mantener una buena relación con el país suramericano, independientemente de las diferencias ideológicas entre ambas administraciones.

“Obviamente vamos a felicitar al presidente electo de Colombia y buscamos siempre una buena relación con Colombia”, aseveró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones se producen después de que el candidato de izquierda Iván Cepeda, aliado del actual presidente colombiano, Gustavo Petro, reconociera su derrota en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo y aceptara el triunfo de De la Espriella, quien obtuvo el 49,78 % de los votos y se impuso por un estrecho margen.

Cuestionada sobre el resultado electoral, Sheinbaum reiteró que México privilegiará la relación institucional con Colombia.

“Más allá de estar de acuerdo o no en ciertos temas, pues buscamos siempre una buena relación con todos los gobiernos de todos los países del mundo”, enfatizó.

La gobernante mexicana también se refirió al avance de gobiernos de derecha en distintos países y consideró que uno de los factores que debe analizarse es el uso de campañas de desinformación en redes sociales.

“Pienso que son dos temas, ¿no? Uno es, y por eso mi llamado permanente a que tenemos que discutir esto en México, es el tema de la influencia de grupos internacionales de derecha que se organizan para utilizar las redes sociales con noticias falsas”, sostuvo.

No obstante, Sheinbaum afirmó que el principal elemento para la permanencia de los gobiernos progresistas radica en su vínculo con la ciudadanía y en la participación social.

“Otra parte muy importante tiene que ver con la organización del pueblo, de los pueblos, la defensa de sus derechos”, expresó.

La presidenta defendió además el modelo de los gobiernos de izquierda y progresistas al señalar que mantienen una mayor cercanía con la población.

“Nosotros pensamos que son los gobiernos humanistas, progresistas, los que se acercan más a los pueblos y que para que permanezca un gobierno pues tiene que tener una cercanía enorme con el pueblo”, indicó. EFE

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