Sheinbaum asegura que no hay «ningún riesgo» para los visitantes durante el Mundial

1 minuto

Ciudad de México, 24 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que no hay «ningún riesgo» para la seguridad de los visitantes durante el Mundial de Fútbol 2026 a Guadalajara, epicentro en los últimos días de la violencia en el país tras la muerte del capo del narcotráfico ‘El Mencho’.

«Todas las garantías, ningún riesgo», aseguró Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria, después de que el domingo y el lunes se registraran bloqueos de carreteras y ataques armados tras la muerte en una operación militar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un pueblo al sur de Guadalajara. EFE

