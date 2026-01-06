The Swiss voice in the world since 1935

Sheinbaum asegura que no “serviría de nada” una intervención de EE.UU. a México

Ciudad de México, 6 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que una eventual intervención de Estados Unidos en territorio mexicano “no serviría de nada” para reducir la violencia ni el tráfico de drogas, al tiempo que defendió la «soberanía nacional» y una relación bilateral con Washington basada en la «cooperación sin subordinación».

“Primero, es un asunto de soberanía, de defensa de la soberanía nacional. Pero segundo, no serviría de nada”, afirmó durante su conferencia matutina en referencia a las reiteradas ofertas del presidente estadounidense, Donald Trump, de enviar tropas para combatir a los grupos criminales del narcotráfico. EFE

